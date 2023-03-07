Журналист Херш высмеял публикацию NYT о "Северных потоках"

Взрывчатку заложили американские водолазы во время учений НАТ Фото: REUTERS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, автор расследования диверсии на газопроводе "Северный поток" рассмеялся в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию New York Times о новых разведданных по взрывам.

Издание New York Times во вторник написало, что по новым разведданным к подрыву газопровода может быть причастна некая проукраинская группировка. Херш заметил, что в новой публикации NYT отсутствуют какие-либо источники, и засмеялся, сказав, что он не официальное лицо и сказать ему насчет публикации нечего.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о расследовании Херша, в котором он заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года. Позже журналист обвинил американские СМИ и власти США в замалчивании данных о диверсии на “Северных потоках”.