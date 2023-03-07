Американские чиновники не нашли доказательств причастности российских властей к подрывам «Северных потоков» Фото: REUTERS

Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности российских властей к атакам на «Северные потоки». Об этом сообщает газета New York Times.

Ранее было опубликовано заявление чиновников США, в котором говорится, что в терактах на трубопроводах могут быть виноваты украинские диверсанты. О том, что к атакам на «Северных потоках» могут быть причастны члены некой проукраинской группировки, следует из данных американской разведки.

Напомним, в сентябре 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» прогремели взрывы. Основная версия произошедшего — целенаправленная диверсия.

Американский журналист Херш опубликовал собственное расследование, в котором, опираясь на данные, полученные от собственных источников, пришел к выводу, что за взрывами стоят военные США. Водолазы установили взрывчатку во время учений Baltops-22.