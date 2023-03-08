«Мариупольская Мадонна» Марианна Вышинская рассказала, как нацисты «Азова»* прикрывались роженицами в городском роддоме Фото: Фонд «Родина»

Марианна Вышинская стала известна мировой общественности 9 марта 2022 года, когда в Мариуполе ее беременную с брызгами крови на лице запечатлели иностранные журналисты. О событиях в те дни Марианна рассказала корреспонденту KP.RU.

«Я лежала в роддоме №3. Хотела попасть в роддом №1, который был в Мариуполе ведущим. Но полк «Азов»* посчитал, что он им нужнее и всех оттуда выгнал», - рассказала девушка.

Она отметила, что в роддоме, где она оказалась, в соседнем блоке тоже были ВСУ.

«Они приходили к нам за едой и рассказывали, что у них самих нет никакого обеспечения. Когда я об этом рассказываю, на Украине пишут, что я предатель и их порочу. Но я говорю, как все было», - подчеркнула Марианна.

По ее словам, опорочили они себя сами, тем что заняли здание на территории больницы, нарушив Женевскую конвенцию о защите населения во время боевых действий.

«Позже я была в том корпусе, где сидели ВСУ. У них там окна были завалены мешками с песком. А в наших палатах - обычные стекла. То есть, они нами просто прикрывались», - пояснила она.

Позже фотографию с беременной Марианной на Западе целенаправленно превратили в фейк.

О рождении малышки и своей новой жизни в Москве, оказанию помощи жителям ДНР и ЛНР Марианна рассказала в интервью KP.RU.

*Запрещенная в России террористическая организация.