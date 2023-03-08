Die Zeit: в Германии нашли связанное с Украиной судно, причастное к подрыву "Северных потоков"

Немецкие журналисты сообщили об украинском следе в деле о взрывах на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Немецкие следователи нашли судно, которое может быть причастно к подрыву "Северных потоков". Об этом сообщает издание Die Zeit.

По данным журналистов, для осуществления теракта использовалась яхта, арендованная у польской компании, принадлежащей двоим украинцам.

Как говорится в публикации, диверсию осуществили шесть человек неустановленной национальности: капитан, два водолаза, два их помощника, а также женщина-врач.

Предположительно, эта группа людей отправилась в плавание из Ростока 6 сентября 2022 года, после чего заложила взрывчатку и осуществила ее подрыв. Яхту впоследствии вернули владельцу со следами взрывчатки на столе в каюте, утверждают журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в правдоподобности такой версии. По его оценке, новые публикации о том, что за взрывами на "Северных потоках" якобы могут стоять проукраинские радикалы, являются скоординированным вбросом в СМИ с целью отвлечь внимание от истинных организаторов теракта.

Аналогичного мнения придерживается советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев. По его оценке, публикации в прессе о причастности проукраинской группировки к теракту на газопроводах "Северный поток" направлены на то, чтобы пустить по ложному следу расследование инцидента.