Песков назвал скоординированным вбросом новые публикации о взрывах на "Северных потоках"

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Новые публикации американских журналистов о том, что за взрывами на "Северных потоках" якобы могут стоять проукраинские радикалы, являются скоординированным вбросом в СМИ с целью отвлечь внимание от истинных организаторов теракта. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

"Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание, - уточнил Песков. - Явно, это скоординированный вброс в СМИ".

По его словам, все это "пахнет чудовищным преступлением". Официальный представитель Кремля уверен, что страны-акционеры "Северных потоков" и Организация объединенных наций (ООН) в такой ситуации должны требовать проведения прозрачного расследования с привлечением всех имеющихся ресурсов.

Напомним, издание New York Times (NYT) во вторник написало, что по новым разведданным к подрыву газопровода может быть причастна некая проукраинская группировка. Американский журналист Сеймур Херш заметил, что в новой публикации NYT отсутствуют какие-либо источники, и засмеялся, сказав, что он не официальное лицо и сказать ему насчет публикации нечего.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сеймур Херш в расследовании пришел к выводам, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года. По версии Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.