Захарова высмеяла слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высмеяла критику закона об иноагентах в Грузии со стороны главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал его несовместимым с ценностями Евросоюза.

Мария Захарова напомнила, что аналогичный закон действует в Соединенных Штатах на протяжении уже 85 лет.

"Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе - там этот закон действует с 1938 года", - написала Захарова.

Напомним, Жозеп Боррель призвал Грузию поддерживать приверженность демократии, верховенства закона и прав человека.

"Законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз", - сказал евродипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, более тысячи местных жителей вышли к парламенту в центре Грузии 7 марта 2023 года, чтобы выразить протест против закона об иностранных агентов, который рассматривается депутатами национального парламента.