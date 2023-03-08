Минэнерго Казахстана назвало справедливую цену за нефть

В Казахстане считают справедливой стоимость нефти от 65 долларов за баррель Фото: REUTERS

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал справедливую цену на нефть. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Минэнерго республики уверен, что казахстанская нефть должна стоить от 65 долларов за баррель. При этом он добавил, что для каждой страны может быть свой "справедливый коридор".

"В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель", - уточнил Акчулаков.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты пришли к выводам, что нефтяные сделки России и Индии, осуществляемые в рублях и дирхамах, подрывают многолетнее господство доллара, как основной валюты международных платежей за энергоресурсы.

Напомним, помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщила, что страны "Большой семерки" в марте планируют пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть.