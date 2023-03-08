Глава Минобороны ФРГ пригрозил нарастить поддержку Киеву в случае поставок оружия из Китая в Россию

Борис Писториус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин увеличит поддержку Киеву, если Китай начнет поставки оружия в Россию. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире радио Deutschlandfunk.

"Это означает, прежде всего, что мы и дальше должны поддерживать Украину, только еще больше, - уточнил Писториус. - Потому что нужно делать все возможное, и мы так и поступаем".

Глава Минобороны ФРГ при этом добавил, что подобное развитие событий будет "удручающим". По его словам, также нельзя исключать введения санкций против Пекина, так как в таком случае он окажет "непосредственное влияние" на украинский конфликт.

Как ранее писал сайт KP.RU, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство КНР подтвердило намерение не поставлять вооружение России. Пекин неоднократно заявлял, что обвинения в передаче Москве оружия не соответствуют действительности.

Напомним, в феврале представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали на брифинге в Брюсселе сообщила, что у Евросоюза нет никаких доказательств поставок оружия из Китая в Россию. Также Массрали заявила, что поставка оружия Западом Украине якобы законна, так как страна "осуществляет законное право на оборону".