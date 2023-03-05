Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 марта 2023 18:05

Шольц заявил об обещании Китая не поставлять оружие России

НАТО будет следить за исполнением этого обещания, отметил канцлер ФРГ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шольц заявил об обещании Китая не поставлять оружие России

Шольц заявил об обещании Китая не поставлять оружие России

Фото: REUTERS

Правительство Китайской народной республики заверило, что не будет поставлять вооружение России, заверил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Китайское правительство заверило, что не будет их поставлять. И этого мы требуем и за этим следим», – сказал политик в ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Китай якобы намерен поставить России несколько сотен дронов.

Во время неформальной беседы в Мюнхене глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И спросил у главы евродипломатии Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине.

Между тем у Евросоюза пока нет доказательств поставок Китаем вооружений России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему мы стали «плохими русскими» (подробнее)