Шольц заявил об обещании Китая не поставлять оружие России Фото: REUTERS

Правительство Китайской народной республики заверило, что не будет поставлять вооружение России, заверил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Китайское правительство заверило, что не будет их поставлять. И этого мы требуем и за этим следим», – сказал политик в ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Китай якобы намерен поставить России несколько сотен дронов.

Во время неформальной беседы в Мюнхене глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И спросил у главы евродипломатии Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине.

Между тем у Евросоюза пока нет доказательств поставок Китаем вооружений России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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