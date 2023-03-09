Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергоструктуре страны на территории семи областей Фото: Кадр видео

Удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины нанесены в четверг, 9 марта 2023 года. Об этом сообщает национальное Минэнерго.

По данным ведомства, проблемы на объектах энергетики в связи с ударами по ним фиксируются в семи украинских регионах.

Что известно об ударах по Украине 9 марта 2023 года

Новости о взрывах на Украине начали появляться утром 9 марта 2023 года. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, а также в других городах Киевской, Днепропетровской, Сумской и Винницкой областях.

В результате в украинской столице, ряде населенных пунктов Киевской и Черкасской областей нарушено электроснабжение.

Зачем наносятся удары по инфраструктуре Украины

Удары наносятся по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщали в Минобороны России в феврале.

Также удары по инфраструктуре Украины нарушают поставки вооружений Киеву, что подтвердил даже подполковник армии США Дэниел Дэвис. Он выразил мнение, что удары российской армии по энергетическому сектору Украины ломают цепочки поставок оружия для ВСУ.