Правительство России планирует повысить долю частных инвестиций во вложениях в экономику

Правительство РФ планирует поддерживать расширение частных инвестиций Фото: Shutterstock

Российские власти начали работу по балансировке распределения рисков между бизнесом и государством при вложениях в экономику, способствуя повышению доли частных инвестиций. Об этом сообщает "Коммерсант".

Правительство страны продлило особые условия авансирования госконтрактов на 2023 год, что позволяет при казначейском сопровождении получать до 50% суммы авансом, но это все равно ниже, чем в 2022 году, когда подрядчик мог получить до 90% средств заранее.

По данным издания, такое решение принято в связи с намерением повысить долю частных инвестиций во вложениях в экономику, в том числе путем снижения государственного финансирования.

Косвенно это подтвердил глава Минэкономики России Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме во вторник, 7 марта 2023 года.

"Сейчас необходима опора на частную инициативу и кредитное плечо, - подчеркнул Решетников. - В 2023 году основным источником должны стать собственные средства предприятий и банковское кредитование".

Как ранее писал сайт KP.RU, бизнесмен Олег Дерипаска предложил делать ставку на частный бизнес и дружественные рынки, чтобы поддержать экономику в условиях западных санкций России в следующие 25 лет.

По его словам, нельзя обойтись без привлечения иностранных инвесторов. Для этого следует создать условия, которые обеспечат привлекательность российского рынка.

Напомним, до этого Дерипаска в качестве одной из мер укрепления экономики страны в условиях санкций также предложил сокращение числа чиновников и силовиков. По оценке предпринимателя, это позволит привлечь новые кадры и снизить нагрузку на экономику государства.