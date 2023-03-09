Укрэнерго сообщило о перебоях со светом по всей Украине после ударов по инфраструктуре

Украинские энергетики работают над восстановлением энергосистемы страны Фото: REUTERS

Практически по всей Украине фиксируют проблемы с электроэнергией после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго" в четверг, 9 марта 2023 года.

"Для уменьшения рисков были превентивно применены ограничения во всех регионах, - уточнили в ведомстве. - Продолжается восстановление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается".

Как следует из представленных данных, наиболее сложная обстановка со светом наблюдается в Житомирской, Харьковской и Одесские областях.

Напомним, в этот же день местные журналисты проинформировали, что после громких хлопков в украинской столице и ряде населенных пунктов Киевской области нарушено электроснабжение.

Как ранее писал сайт KP.RU, весь Харьков и часть Харьковской области обесточены в четверг, 9 марта 2023 года. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении объекта энергетики.