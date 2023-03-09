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НовостиПолитика9 марта 2023 9:06

Весь Харьков и часть области обесточены после серии взрывов

Власти региона ранее сообщали о 15 взрывах
Роман КИЛЬМЯШКИН
Харьков полностью обесточен после серии взрывов

Харьков полностью обесточен после серии взрывов

Фото: REUTERS

Весь Харьков и часть Харьковской области обесточены в четверг, 9 марта 2023 года. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на региональное управление энергетики.

Незадолго до этого глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о серии взрывов в регионе. По его словам, зафиксировано 15 громких хлопков. Чиновник также заявил о повреждении объекта энергетики.

Как писал сайт KP.RU, в этот же день украинские журналисты и местные власти заявили, что несколько взрывов прогремели в Киеве, на окраинах Днепропетровска, а также в Сумской и Винницкой областях.

Напомним, национальное Минэнерго сообщило, что 9 марта нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По данным ведомства, проблемы на объектах энергетики в связи с ударами по ним фиксируются в семи украинских регионах.