Весь Харьков и часть области обесточены после серии взрывов

Харьков полностью обесточен после серии взрывов Фото: REUTERS

Весь Харьков и часть Харьковской области обесточены в четверг, 9 марта 2023 года. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на региональное управление энергетики.

Незадолго до этого глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о серии взрывов в регионе. По его словам, зафиксировано 15 громких хлопков. Чиновник также заявил о повреждении объекта энергетики.

Как писал сайт KP.RU, в этот же день украинские журналисты и местные власти заявили, что несколько взрывов прогремели в Киеве, на окраинах Днепропетровска, а также в Сумской и Винницкой областях.

Напомним, национальное Минэнерго сообщило, что 9 марта нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По данным ведомства, проблемы на объектах энергетики в связи с ударами по ним фиксируются в семи украинских регионах.