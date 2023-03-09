Российский еврейский конгресс предложил закрепить написание слова "Холокост" с большой буквы

РЕК напомнил, что слова "Холокост" и "геноцид" - это не синонимы Фото: pixabay.com

Российский еврейский конгресс (РЕК) выступил с инициативой закрепить написание слова "Холокост" с большой буквы. Об этом сообщил глава пресс-службы РЕК Михаил Савин в четверг, 9 марта 2023 года.

По его словам, официальное обращение по этому поводу направлено в экспертные органы, занимающиеся вопросами русского правописания.

Авторы инициативы полагают, что принятие подобного правила позволит избежать ситуаций, когда Холокостом называют события, не сопоставимые по масштабу с гибелью 6 млн людей еврейского происхождения.

"Холокост - это не синоним геноцида, - подчеркнул Савин. - Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны".

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