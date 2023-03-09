На Западе дали неутешительный прогноз об энергетическом кризисе в Европе

На Западе считают, что энергетический кризис в Европе продлится минимум до 2024 года Фото: REUTERS

Энергетический кризис в Европе затянется минимум до 2024 года, считает журналист международной медиа-организации Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.

Как отметил обозреватель, кризис этой зимой не был таким существенным, как прогнозировалось, поскольку были относительно высокие температуры, позволившие странам европейского региона снизить потребление энергии. Будущей зимой погодные условия вернутся к относительной норме, и европейским правительствам будет необходимо стремиться сократить потребление на 10%, чтобы общий объем не превышал 450 миллиардов кубометров, предупредил он.

Поставки энергоносителей из России по-прежнему важны для европейской экономики, несмотря на существенное сокращение их роли, полагает Кампанелла. По мнению журналиста, импорт российских энергоресурсов будет важен для «балансирования спроса и предложения до тех пор, пока не будут построены новые мощности по регазификации или введены в действие альтернативные источники энергии».

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия резко сократила экспорт нефти и газа в страны Евросоюза, поэтому зависимость ЕС от российских энергоносителей осталась в прошлом.