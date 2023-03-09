NYT: Пентагон блокирует передачу в Международный уголовный суд данных о действиях России на Украине Фото: REUTERS

Представители Пентагона блокируют передачу в Международный уголовный суд (МУС) данных о якобы имевших место нарушениях закона со стороны российских военнослужащих. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники в Министерстве обороны США.

«Военное руководство США выступает против того, чтобы помогать суду расследовать дела в отношении граждан России, потому что они боятся создать прецедент, который может потом способствовать привлечению к ответственности американских военных», - сказано в статье.

В материале говорится о том, что другие члены администрации, в том числе Государственный департамент, разведывательные службы, а также Министерство юстиции США, высказываются за передачу доказательств МУС, но президент США Джо Байден на данный момент не принял никакого решения.

The New York Times отмечает, что в декабре 2022 года Конгресс изменил юридические ограничения в отношения содействия Международному уголовному суду, разрешив американским властям помогать в проведении расследований, связанных с украинским конфликтом, но «внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжается политический спор о том, стоит ли это делать».

Напомним, в 2021 году Байден отменил санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда, которые годом ранее ввела предыдущая президентская администрация Дональда Трампа. Ограничения были введены против двух сотрудников МУС, которые расследовали преступления американских военных в Афганистане, а также захвата палестинских территорий Израилем.