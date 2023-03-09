Врио главы ДНР Пушилин: российские войска отбили контратаку ВСУ в Артемовске

ВСУ потерпели неудачу при контратаке в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы РФ отбили контратаку ВСУ в Артемовске. Об этом в эфире телеканала “Россия 24” сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что ВСУ продолжает подпитываться дополнительными резервами, несмотря на постепенное окружение Артемовска, а в одном из районов решились на контратаку. Атака ВСУ была успешно отбита, заявил Пушилин.

Отдельно врио главы ДНР заметил, что у ВСУ не осталось сил, достаточных для перехвата инициативы и начала контрнаступления. По его словам, за последнее время ВС РФ уничтожили значительное количество резервов ВСУ на территории ДНР.

Город Артемовск является стратегически значимым для Украины, недавно Зеленский прямо заявил, что взятие российскими силами Артемовска развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении. По мнению некоторых западных аналитиков, бои в Артемовске станут для Украины началом конца.