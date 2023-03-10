Зеленский провел совещание с представителями силовых ведомств после серии взрывов на Украине Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что провел в четверг, 9 марта, совещание с представителями Совета Безопасности, Министерства внутренних дел, Службы безопасности (СБУ), Генштаба, а также разведки и украинского правительства на фоне повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины.

«Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры ... и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения», - написал украинский президент в своем Telegram-канале, отметив, что главной темой встречи стали вопросы энергетики, а среди участников были выделены представители силовых структур, а не самого энергетического сектора.

Напомним, с ночи на четверг, 9 марта, на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога, которая длилась несколько часов, а украинские власти сообщили о нескольких взрывах, прогремевших в Киеве, на окраинах Днепропетровска, в Сумской и Винницкой областях. В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях (ТЭС) Украины.

Как писал сайт KP.RU, позже в Министерстве обороны РФ сообщили об ударе возмездия по Украине, которые стали ответом на теракт в Брянской области.