Зеленский решил бороться за Артемовск невзирая на сообщения своих бойцов Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского за решение продолжать оборону Артемовска, несмотря на множество заявлений солдат ВСУ о том, что ситуация в городе критическая.

Один из читателей с ником AndrewV высказал мнение, что данная позиция киевского лидера - это попытка поднять боевой дух, а все решения в любом случае принимают в США. Один из читателей напомнил, что ранее Зеленский заявлял об отсутствии стратегического значения Артемовска, а теперь заявляет, что взятие Артемовска откроет русским дорогу к остальной части Донецкой области. Другой пользователь подметил, что от заявлений украинского лидера создается ощущение, что США готовы поддерживать конфликт до последнего украинца.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о конфликте между президентом Украины Зеленским и главнокомандующим ВСУ касательно удержания Артемовска. Зеленский ранее заявлял, что взятие Артемовска развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.