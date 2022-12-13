CNN: США планируют отправить на Украину системы Рatriot Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки планируют отправить на Украину системы Рatriot, об этом сообщил телеканал CNN.

Как подчеркивается, США завершают разработку планов по отправке системы противоракетной обороны Рatriot на Украину.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года премьер Польши Моравецкий заявлял, что его страна не имеет планов отдать свои ЗРК Patriot Украине.

Глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт указывала, что в европейской системе противовоздушной обороны существуют серьезные бреши, которые стали видны после падения украинской ракеты в Польше.

7 декабря 2022 года Германия и Польша договорились разместить ЗРК Patriot на польско-украинской границе. Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия предложила разместить в стране восемь пусковых установок ЗРК Patriot на границе с Украиной.