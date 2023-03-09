Россия запретила въезд в страну 144 политикам и общественным деятелям стран Прибалтики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия внесла в «черный список» 144 политиков, общественных деятелей и журналистов стран Прибалтики, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», – говорится на сайте ведомства.

Как объяснили в МИД России, меры приняты в качестве ответа на активное лоббирование прибалтийскими государствами антироссийский санкций, вмешательство во внутренние дела РФ и разжигание русофобии.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что внесенные в «стоп-лист» граждане причастны к развернутой властями стран Балтии варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам и гонениям русскоязычного населения. Кроме того, добавили в МИД РФ, руководство государств Прибалтики героизируют нацизм и проводимой и способствуют эскалации конфликта на Украине, накачивая Киев вооружениями.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Рига намерена понизить уровень дипломатических отношений с Москвой и требовать от РФ действовать соответствующим образом. Позже МИД России предписал послу Латвии покинуть РФ.