Володин заявил, что Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

США не разрешили Грузии стать суверенной. Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в пятницу, 10 марта 2023 года.

Политик уверен, что Вашингтон использовал "мягкую силу", чтобы не позволить Грузии защитить свою суверенность от иностранного влияния.

Под "мягкой силой" подразумеваются такие рычаги, как финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций.

Эти инструменты диктата воли Соединенных Штатов оказались под угрозой, когда Тбилиси попытался ввести контроль за иностранным финансированием организаций, которые обладают влиянием на политическую обстановку внутри страны, уточнил Володин.

"Поэтому законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США, - констатировал председатель Госдумы РФ. - Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны".

В итоге закончилось все тем, что через рычаги "мягкой силы" Соединенные Штаты вывели людей на улицы и заставили Грузию снять с повестки закон об иноагентах, заключил Володин.

Напомним, глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас обвинил Соединенные Штаты и Евросоюз в намерении сместить власти Грузии путем государственного переворота. По его словам, Вашингтон и Брюссель жестко ограничивают иностранное вмешательство в свои внутренние дела, но критикуют за это же Тбилиси.

Как ранее писал сайт KP.RU, США приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии и призывают правящую в стране партию не возвращать его в повестку, об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.