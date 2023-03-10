Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану

Сергей Аксенов Фото: СОЦСЕТИ

Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, работы ведутся с учетом опыта боевых действий.

"Мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать", - уточнил Аксенов, добавив, что в подготовке фортификационных сооружений задействовано много людей.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Аксенов заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу возведения оборонительной линии в Крыму. В случае, если фортификационная линия не пригодится, там будут организованы экскурсии, добавил чиновник.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что создание фортификационной линии для защиты региона близится к завершению. По его словам, создаваемая военная инфраструктура будет размещаться в регионе на постоянной основе.