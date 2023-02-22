Аксенов заявил, что Путин поддержал создание оборонительной линии в Крыму Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу возведения оборонительной линии в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Это моя инициатива. Спасибо президенту – он поддержал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает. Оборонительная линия – это весь Крым в границах», – сказал он журналистам.

В случае, если фортификационная линия не пригодится, там будут организованы экскурсии, добавил глава Крыма.

Как писал сайт KP.RU, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности, а также авиации для ударов по Крыму.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что создание фортификационной линии для защиты региона близится к завершению. По его словам, создаваемая военная инфраструктура будет размещаться в регионе на постоянной основе.

Кроме того, завершается строительство эшелонированной линии оборонительных сооружений в Запорожской области.

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