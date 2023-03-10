Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах на фоне протестов в стране

Расколовший грузинское общество законопроект не будут рассматривать в парламенте. Фото: REUTERS

Парламент Грузии объявил о прекращении рассмотрения законопроекта об иностранных агентах на фоне протестов, вспыхнувших в стране из-за соответствующей законодательной инициативы парламентского большинства. Об этом сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в пятницу, 10 марта 2023 года.

По его словам, речь идет о версии проекта, который является переводом соответствующего американского закона.

"Принимаем к сведению обращение инициаторов об отзыве законопроекта, который касается так называемого перевода американского FARA, и он отозван", - уточнил Папуашвили.

Напомним, в марте страну охватили протесты против рассмотрения закона об иноагентах, после чего проект закона об иноагентах попросили отозвать сами авторы инициативы. Они также заявили о планах провести встречи с населением для того, чтобы довести "до широкой общественности всю правду о каждой детали" законопроекта.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что США не разрешили Грузии стать суверенной. По его словам, Вашингтон вывел людей на улицы, используя такие рычаги, как финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций.