В "Росэнергоатоме" назвали напряженной ситуацию с Запорожской АЭС

Ситуация с Запорожской АЭС остается напряженной Фото: REUTERS

Ситуация с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) остается напряженной. Об этом заявил в беседе с РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Ситуация напряженная, во многом она связана с линиями электропитания станции и выведения сгенерированной энергии", - уточнил Карчаа.

По его словам, что Россия не собирается давать Киеву возможность устроить "инцидент", способный привести к негативным последствиям, поэтому работа станции поддерживается в "режиме ожидания".

Карчаа добавил, что два реактора на станции работают в режиме горячего останова, чтобы обеспечивать теплом и паром работу АЭС, а также поддерживать отопление жителей Энергодара. Еще два работают в режиме холодного останова, два – на ремонте.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что утром 9 марта Украина полностью остановил подачу электричества на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

В тот же день Ренат Карчаа сообщил, что энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили. По его словам, полностью вернуть пятый и шестой энергоблоки в состояние, в котором они были до потери электропитания, смогут в ближайшее время.