Гознак сообщил, что о возобновлении выпуска загранпаспортов в обычном режиме говорить пока рано

Изготовление биометрических загранпаспортов в России ведется по ранее поступившим заявкам Фото: Александр ГЛУЗ

Гознак изготавливает биометрические загранпаспорта по полученным ранее заявкам. Об этом сообщается на сайте компании.

"Говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно", - говорится в заявлении.

Гознак отметил, что о возобновлении приема заявок на соответствующие документы нового поколения должно сообщить МВД России.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что в России возобновлен выпуск биометрических заграничных паспортов сроком на десять лет.

Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем временно приостановлен в РФ со 2 февраля. Адвокат Андрей Некрасов объяснил такое решение нехваткой чипов, которые требуются для изготовления этих документов.

В Гознаке уточнили, что нужно произвести "перенастройку оборудования и оптимизировать технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы".