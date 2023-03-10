Гознак сообщил, что о возобновлении выпуска загранпаспортов в обычном режиме говорить пока рано

Изготовление биометрических загранпаспортов в России ведется по ранее поступившим заявкам
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Гознак изготавливает биометрические загранпаспорта по полученным ранее заявкам. Об этом сообщается на сайте компании.
"Говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно", - говорится в заявлении.
Гознак отметил, что о возобновлении приема заявок на соответствующие документы нового поколения должно сообщить МВД России.
Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что в России возобновлен выпуск биометрических заграничных паспортов сроком на десять лет.
Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем временно приостановлен в РФ со 2 февраля. Адвокат Андрей Некрасов объяснил такое решение нехваткой чипов, которые требуются для изготовления этих документов.
В Гознаке уточнили, что нужно произвести "перенастройку оборудования и оптимизировать технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы".