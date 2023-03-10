Российские войска уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили за прошедшие сутки на Донецком направлении более 120 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении семь бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как писал сайт KP.RU, в начале этой недели российские войска уничтожили на Донецком направлении до 225 военнослужащих ВСУ, а также склад боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в Донецкой народной республике.

В субботу, 4 марта, Минобороны РФ сообщило о ликвидации на Донецком направлении до 490 солдат Вооруженных сил Украины.