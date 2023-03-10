Российские войска уничтожили 400 самолетов ВСУ с начала спецоперации

Игорь Конашенков Фото: Кадр видео

С начала специальной военной операции российские войска сбили 400 самолетов, 218 вертолетов и 2273 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 10 марта 2023 года.

По его словам, с февраля 2022 года уничтожены 411 украинских зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и бронемашин, 1055 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

За этот период в результате боевых действий ВСУ потеряли 4315 артиллерийских орудий и минометов и 8830 единиц спецтехники.

Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск в феврале. Они увеличились более чем на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. За январь 2023 года Киев потерял 6,5 тысячи военных. Тогда же за месяц Украина лишилась 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танка, 40 машин РСЗО.

Как ранее писал сайт KP.RU, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия странам Запада из-за тяжелого положения ВСУ на передовой. По словам американского военного эксперта, Киеву приходится отправлять на передовую стариков, подростков и женщин.