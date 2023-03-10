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НовостиПолитика10 марта 2023 10:52

Боррель признался, что Евросоюз почти исчерпал возможности по введению санкций против России

Дипломат призвал страны ЕС сосредоточиться на увеличении помощи Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Фото: REUTERS

Евросоюз почти исчерпал возможности для введения новых санкций в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Не так много осталось, что можно сделать, в вопросе санкций. Мы приближаемся к последним ступеням лестницы», – сказал он в интервью Euractiv.

Дипломат добавил, что странам теперь нужно сосредоточиться на наращивании финансовой и военной помощи Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее вступил в силу десятый пакет санкций ЕС в отношении физических лиц и компаний из России.

В черный список были внесены дополнительно 87 физических и 34 юридических лица. В частности, санкции введены в отношении трех российских банков– «Альфа-банка», «Росбанка и «Тинькофф банка».

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций против России и призвал ЕС усилить давление на Москву.