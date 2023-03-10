Боррель признался, что Евросоюз почти исчерпал возможности по введению санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Евросоюз почти исчерпал возможности для введения новых санкций в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Не так много осталось, что можно сделать, в вопросе санкций. Мы приближаемся к последним ступеням лестницы», – сказал он в интервью Euractiv.

Дипломат добавил, что странам теперь нужно сосредоточиться на наращивании финансовой и военной помощи Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее вступил в силу десятый пакет санкций ЕС в отношении физических лиц и компаний из России.

В черный список были внесены дополнительно 87 физических и 34 юридических лица. В частности, санкции введены в отношении трех российских банков– «Альфа-банка», «Росбанка и «Тинькофф банка».

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций против России и призвал ЕС усилить давление на Москву.