Зеленский раскритиковал 10-й пакет санкций и призвал ЕС усилить давление на Россию

Зеленский раскритиковал антироссийские санкции Запада за мягкость. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия ЕС десятого пакета санкций против РФ выразил недовольство слишком мягкими, по его мнению, антироссийскими рестрикциями и призвал Запад усилить давление на Россию. Об этом Зеленский написал в социальной сети Twitter в субботу 25 февраля.

«Ожидаем решительных шагов против Росатома и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор», - написал он.

Зеленский не в первый раз выражает неудовлетворенность антироссийскими санкциями Запада. Так, в августе он также раскритиковал уже введенные против России санкции, назвав их «слабыми» и призвал закрыть границы для россиян хотя бы на год.

Также сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал мирный план Китая. По его словам, действия, предлагаемые Пекином, не приведут к нужному результату.

Тем временем экс-евродепутат Филиппо раскритиковал Зеленского за отказ от переговоров с Россией.

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