Рябков заявил, что отсутствие диалога с США повышает шансы на новые ошибки Вашингтона

Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном грозит дальнейшим ухудшением отношений двух стран и новыми ошибками Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

Одним из вопросов дипломат назвал нормализация деятельности дипломатических представительств России и США.

"Пока с этим не очень получается в силу того, что коллеги в Вашингтоне не хотят договариваться на разумной, паритетной, взаимоуважительной основе", - констатировал Рябков.

Напомним, в ходе того же интервью Сергей Рябков сообщил, что Россия продолжит диалог с Соединенными Штатами по теме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, на данный момент нельзя говорить, что контакты дают "какие-то большие результаты".

Как ранее писал сайт KP.RU, американские военные эксперты заявили, что ядерный арсенал России - самый мощный в мире. Об этом говорится в докладе американской разведки, обнародованном в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.