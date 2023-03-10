Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах во втором чтении

Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах, из-за которого в стране вспыхнули протесты Фото: REUTERS

Парламент Грузии провел заседание по законопроекту об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в стране. Абсолютным большинством голосов во втором чтении законодательная инициатива отклонена. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в пятницу, 10 марта 2023 года.

"Тридцать пять депутатов против, один - за", - подвел итог Папуашвили.

Голосование необходимо было провести по регламенту, чтобы официально отозвать законопроект.

Как ранее писал сайт KP.RU, парламент Грузии объявил о прекращении рассмотрения законопроекта об иностранных агентах на фоне протестов, вспыхнувших в стране из-за соответствующей законодательной инициативы парламентского большинства.

Напомним, глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас обвинил Соединенные Штаты и Евросоюз в намерении сместить власти Грузии путем государственного переворота. По его словам, Вашингтон и Брюссель жестко ограничивают иностранное вмешательство в свои внутренние дела, но критикуют за это же Тбилиси.