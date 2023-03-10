Обозревателя "КП" Владимира Ворсобина не пустили в Грузию

Власти Грузии не позволили журналисту "Комсомольской правды" Владимиру Ворсобину прибыть в страну, охваченную акциями протеста Фото: REUTERS

Политический обозреватель "Комсомольской правды", побывавший на всех революциях последних двух десятилетий, Владимир Ворсобин не смог пройти через пограничный контроль для въезда в Грузию.

Журналиста не пустили в страну без объяснения причин после проверки документов. Ждать решения пришлось полчаса, хотя обычно процедура занимает буквально несколько минут.

После этого к Ворсобину подошел грузинский офицер и сообщил, что во въезде в страну отказано, при этом не объяснив, на каком основании принято такое решение.

"У нас теперь часто вот так заворачивают", - признался пограничник.

Ворсобин отметил, что подобное случается с ним впервые. Даже во время памятных событий 2008 года, когда Грузия "познакомилась" с российскими танками после нападения Тбилиси на Абхазию и Южную Осетию, пограничники приняли журналиста с едкими замечаниями, но все-таки пропустили.

"Есть в этом что-то несистемное, истерическое – запретить, не пускать, аннулировать… Плохой признак, - отметил Ворсобин. - Так бывает, когда теряют контроль над ситуацией, и выбирают самый простой, ошибочный путь".

С размышлениями Владимира Ворсобина о том, что произошло с Грузией и почему она вдруг стала "обороняться" от журналистов из России, можно ознакомиться по ссылке.

Как писал сайт KP.RU, в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских "коктейлями Молотова". А сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели. Спецназовцы применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать собравшихся возле парламента в Тбилиси протестующих.