Цена газа в Европе превысила 500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе вновь начали рости Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу, 10 марта 2023 года, поднялась выше отметки 500 долларов за 1 тысячу кубометров после рекордного падения за более чем полтора года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В целом, рост цены с начала торгов составил почти 10%. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до 534 долларов за 1 тысячу кубометров, но затем немного снизилась.

Как ранее писал сайт KP.RU, стоимость газа на торгах в четверг, 9 марта, в Европе упала ниже 450 долларов за тысячу кубометров, что случилось впервые с конца июля 2021 года.

Напомним, ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы опубликовала на своем сайте данные о снижении запасов газа в хранилищах ниже 60%. По состоянию на 3 марта объем газа в европейских подземных хранилищах составил около 65 миллиардов кубометров, что соответствует заполнению на 59.57 процента.