Макгрегор: главная ошибка американских политиков заключается в непонимании России Фото: REUTERS

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о недопустимости поддержки Киева в возможных ударах по объектам России в Крыму. По словам бывшего военного, подобная позиция может быть расценена как прямое вмешательство США в конфликт и привести к столкновению с Россией. Макгрегор заявил, что США стоит быть осторожнее в своих выражениях о легитимности целей в Крыму.

Отдельно бывший военный США подчеркнул, что в пентагоне понимают безнадежность положения Украины, поэтому следует избегать втягивания США в конфликт. По его словам, главная ошибка американских политиков заключается в непонимании России и Владимира Путина, и любые подобные просчеты могут привести к серьезным последствиям.

Сайт KP.RU ранее приводил слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что США считают военные объекты в Крыму “законными целями” Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти слова очередным подтверждением глубины разногласий Вашингтона и Москвы, отметив исключительную роль Вашингтона в поддержании напряженности в мире.