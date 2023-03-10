Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины 10 марта 2023 года

На Украине объявлена воздушная тревога в 5 областях Фото: REUTERS

Власти Украины 10 марта 2023 года объявили воздушную тревогу в пяти областях в центре и на севере страны. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации.

По данным министерства, тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях в центре Украины, а также на севере в Черниговской и Сумской областях, жителям данных областей власти рекомендуют спрятаться в укрытиях. Также сообщения о тревоге поступили из подконтрольных ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, 10 марта 2023 года уже звучала воздушная тревога на всей территории Украины, а 9 марта российские войска нанесли удар возмездия, в результате которого была сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок западного вооружения, а также выведены из строя мощности по производству боеприпасов.