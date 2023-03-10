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НовостиПолитика10 марта 2023 7:38

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 10 марта 2023 года

Также сирены завыли в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сирены воздушной тревоги завыли по всей Украине

Сирены воздушной тревоги завыли по всей Украине

Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена во всех регионах Украины в пятницу, 10 марта 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены оповещения завыли также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как ранее писал сайт KP.RU, 9 марта российские войска нанесли удар возмездия по Украине. В результате была сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок западного вооружения, а также выведены из строя мощности по производству боеприпасов.

В этот день практически по всей Украине фиксировали проблемы с электроэнергией после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Как следует из данных Укрэнерго, наиболее сложная обстановка со светом наблюдалась в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.