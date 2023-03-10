Макрон заявил о готовности помочь Украине начать контрнаступление Фото: REUTERS

Власти Франции вместе с Великобританией намерены помочь Украине начать контрнаступление, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Наше желание на ближайшую перспективу – помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает провести», – сказал он на совместной с британским премьер-министром Риши Сунаком пресс-конференции.

Напомним, ранее советник главы президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления через два месяца.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с KP.RU рассказал, что киевский режим сосредотачивает силы для весеннего наступления у подконтрольной России территории Запорожья. Одним из факторов, при которых Украина может решиться на наступление, представитель администрации Запорожья назвал достаточное количество военнослужащих у границ. По его мнению, ВСУ нужно собрать более 40 тысяч человек.