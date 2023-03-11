Макрон высказал обеспокоенность массовыми протестами в Грузии Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, выразил обеспокоенность нарастающими протестными движениями в Грузии. Он призвал страну найти способ примирить внутренние конфликты.

По словам Макрона, Грузия сейчас, якобы, пронизана очень тревожными движениями, а кадры из этой страны вызывают на Западе серьёзное беспокойство. Он призвал страну найти мирные способы решения проблем, и отметил некое «очень большое давление» на Тбилиси.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Тбилиси началась очередная массовая акция протеста. Оппозиция, при поддержке западных политиков, подогревает недовольство местных жителей новым законом об иноагентах.

При этом закон, на фоне массовых протестов, уже отозвали. США с одобрением прокомментировали это решение властей Грузии.