В Подмосковье горит цех по производству пластика. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Подмосковье горит цех по производству пластика, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

Пожар начался в пятницу 10 марта на предприятии, расположенном в поселке Колюбакино. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области.

Сообщается, что на горящем здании обрушилась крыша.

Напомним, 5 марта произошел взрыв и пожар на коксохимическом заводе в Видном. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе двое детей, погибли на пожаре здания в центре Москвы, в котором расположен отель «МКМ». Сообщалось также о девяти пострадавших. Возгорание произошло в результате поджога.

Ранее пожар произошел в одном из корпусов Московского политехнического университета.

Ряд крупных пожаров произошел в Москве в 2022. Почему горят торговые центры, склады и цветочные базы, читайте здесь на KP.RU.