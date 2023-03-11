Немецкий эксперт Свистек: диверсия на «Северных потоках» была неосуществима без поддержки какого-либо государства

Германский эксперт заявил о невозможности совершения теракта на "Северных потоках" без поддержки какого-либо государства. Фото: REUTERS

В организации диверсии на «Северных потоках» принимало участие некое государство, ни с кем не связанной группировке террористов провести такую операцию было невозможно. Такое мнение высказал научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек.

Эксперт отметил, что подготовка такого рода диверсии может занять несколько месяцев или лет и требует наличия определенных навыков и умений, а также материалов и оборудования, которые «нельзя просто купить в строительном магазине».

«Все это можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство», - сказал Свистек в интервью телеканалу ZDF.

Напомним, на месте взрывов на «Северном потоке» были замечены корабли НАТО.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, в котором заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

Позднее журналист Джон Дуган передал KP.RU новые свидетельства подготовки США взрывов на «Северном Потоке».