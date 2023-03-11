Американский политик Янг допустил, что введение войск НАТО на Украину приведет к ядерной войне

Американский политик назвал безумием возможность введения войск НАТО на территорию Украины. Фото: REUTERS

Прямое вовлечение западных стран в украинский конфликт может привести к третьей мировой войне и ядерной катастрофе. Такое развитие событий предрек американский политик Джеффри Янг в случае введения войск НАТО на территорию Украины.

Джеффри Янг представляет демократическую партию США, он претендует на пост губернатора штата Кентукки.

Политик назвал «безумием» предполагаемое введение войск НАТО на Украину.

«Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», - написал Янг в Twitter.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 10 марта, о том что лидеры западных стран всё ближе подходят к обсуждению отправки союзнических войск на территорию Украины. Орбан отметил, что сегодня практически все лидеры европейских государств «болеют военной лихорадкой», посылая Киеву всё более опасное, разрушительное и тяжёлое оружие.

Тем временем украинские СМИ сообщили о первом применении Киевом американской «умной бомбы» JDAM под Артемовском.

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