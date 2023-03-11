РИА Новости: новая российская ракета Р-37М в ходе СВО наиболее точно поражает цели

Российские военные применяют в зоне СВО ракеты, способные сбить любой самолет. Фото: REUTERS

В ходе СВО российские военные применяют ракету Р-37М, вероятность поражения целей которой составляет почти единицу. Подробности рассказывает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о новой авиационной ракете класса «воздух-воздух», которая может лететь со скоростью, в шесть раз превышающую скорость звука и обладает уникальными характеристиками по дальности поражения и высотному диапазону.

«На один украинский военный самолет хватает одной ракеты», - рассказал источник агентству, добавив, что ракетами Р-37М сбивались украинские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М, низколетящие вертолеты и различные беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 400 самолетов ВСУ с начала спецоперации. Также сбиты 218 вертолетов и 2273 беспилотника.

Тем временем украинские СМИ сообщили о первом применении Киевом американской «умной бомбы» JDAM под Артемовском.

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