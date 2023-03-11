В США рассматривают механизм санкций против Китая за сотрудничество с Россией Фото: REUTERS

Группа демократов предложила Конгрессу США законопроект, разрабатывающий определенный механизм введения санкций в отношении китайских организаций или граждан, которые поддерживают Москву в военной области на фоне украинского конфликта. Об этом пишет RT, ссылаясь на соответствующий документ.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что президент США получит полномочия вводить санкции «против лиц из КНР». Соответствующие меры могут быть приняты, если представитель Китая осознанно экспортировал, передавал или как-либо оказывал материальную или технологическую поддержку Москве, что помогало российскому правительству проводить спецоперацию на Украине.

При введении санкций активы «лица из КНР» будут заблокированы, а также будет введен запрет на въезд в США и аннулированы действующие визы.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил о том, что Вашингтон намерен представить некие сведения о предоставлении Пекином военной помощи Москве, сообщив позже, что компания Spacety из Китая поставляла России спутниковые снимки. МИД КНР опроверг данные заявления, отметив, что отношения Китая и Россия не угрожают другим странам.