Захарова раскритиковала идею о переименовании России в Московию

Представитель МИД Захарова обвинила Киев в попытках создания "анти-России" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала поручение Зеленского изучить возможность переименования России в “Московию. Данную инициативу Захарова назвала очередным свидетельством попытки создать из Украины “анти-россию”.

"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", – прокомментировала Захарова инициативу Киева.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой предлагается переименовать Россию в Московию, а вместо термина "русский" использовать "московский".

11 марта 2023 года президент Зеленский поручил премьеру Шмыгалю проработать эту возможность, т.к. петиция набрала более 25 тысяч голосов. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на опубликованное на сайте офиса Зеленского заявление.