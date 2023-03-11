Зеленский поручил премьеру Шмыгалю проработать возможность переименовать Россию в Московию

Зеленский поручил своему премьеру проработать вопрос о переименовании России в Московию. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю изучить возможность переименования России. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на опубликованное на сайте офиса Зеленского заявление.

Напомним, в ноябре 2022 года на сайте офиса украинского президента была создана петиция с предложением переименовать Россию в Московию. Авторы инициативы также предлагали заменить термин «русский» на «московский», а вместо «Российской Федерации» употреблять название «Московская Федерация».

Сейчас сообщается, что петиция набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки... Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», - сказано в заявлении Зеленского.

Ранее украинцы требовали сменить имя «Советской» колбасе и памятнику герою гражданской войны Чапаеву.

Также на KP.RU рассказывалось о требовании группы украинцев сменить пол скульптуре, изображающей «Родину-мать» в Киеве. Инициаторы петиции предлагали трансформировать «Родину-мать» в архангела Михаила, удалив у статуи грудь и приделав ей крылья.