В Twitter предложили Макрону и Сунаку замолчать и внимательно слушать Путина

Пользователи Twitter раскритиковали Сунака и Макрона Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter призвали проявить сдержанность в высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Риши Сунака. Поводом для критики стали недавние заявление политиков о том, что Россия должна вернуться к участию в договоре СНВ.

Некоторые пользователи отметили, что президент России Владимир Путин четко обозначил условия проведения ядерных испытаний. Российский политик, по словам одного из пользователей соцсети, пойдет на этот шаг только в случае, если США это сделают первыми, и призвал Сунака и Макрона замолчать, если они “не умеют слушать или читать”.

Другой пользователь пошутил, что если Макрон и Сунак беспокоятся о ядерном оружии, им стоит посмотреть на президента США. Еще один комментатор назвал политиков “забавными”, а также усомнился в том, что их разговоры имеют какое-либо значение.

Напомним, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Отметим также, что российские дипломаты заявляли о готовности Москвы продолжать контакты с США по ДСНВ по мере необходимости.