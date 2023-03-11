Депутат Шеремет предупредил Подоляка об "эксклюзиве в виде тюремной камеры" в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет пообещал советнику Зеленского Михаилу Подоляку “эксклюзив в виде тюремной камеры” в ответ на угрозы советника Киева устроить в Крыму "горячий сезон".

Подоляк и все его сподвижники вместо “горячего сезона” получат “сезон тюремный” и сполна ответят за угрозы в отношении крымчан и всей России, об этом депутат Госдумы заявил РИА Новости. По словам Шеремета, вооруженным силам Украины в Крыму ничего не светит, несмотря на все их военные бравады.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, недавно в офисе Зеленского допустили возможность контрнаступления ВСУ через два месяца, а его советник пригрозил устроить в Крыму “горячий сезон”, и заявил, что к Украине нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом.

Напомним, заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что военные объекты России в Крыму будут легитимными целями для украинских ударов, за что была подвергнута критике бывшего советника пентагона, назвавшего это прямым столкновением с Россией.