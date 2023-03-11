В нескольких районах Киева отключено электричество из-за повреждений энергообъектов

В нескольких районах Киеве отключено электричество из-за повреждений энергообъектов Фото: REUTERS

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве. Об этом в субботу, 11 марта, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК, уточнив, что отключение произошло из-за повреждений энергообъектов сети.

«В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам», - сказано в заявлении компании.

Напомним, с ночи на четверг, 9 марта, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая продлилась несколько часов, а украинские власти заявили о нескольких взрывов в Киеве, а также на окраинах Днепропетровска, в Сумской и Винницкой областях. Позже ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях (ТЭС) Украины, уточнив, что данные повреждения получены в результате обстрела.

Через некоторое время в Министерстве обороны РФ заявили о нанесении «ударов возмездия» по Украине, которые были ответом на теракт в Брянской области.